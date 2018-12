Buzz News

La crisis de Venezuela le pone stop al Festival Nuevas Bandas

11 de Julio de 2016, 11:52 pm

La Fundación Nuevas Bandas y la escena musical local no escapan a la dura dinámica socioeconómica que actualmente vive el país. Formamos parte de los movimientos sociales que día a día que se ven afectados por escasez de todo tipo, violencia desmedida y confrontación política, por nombrar solo algunos de los factores a que nos tiene acostumbrado el régimen político dominante.



Se acerca el encuentro anual del pop rock, el Festival Nuevas Bandas, espacio donde confluyen los más importantes representantes del género y se muestran las nuevas propuestas y tendencias del sector. Luego de meses de trabajo en el proceso de revisar y seleccionar a concursantes e invitados, donde hemos atendido más de 200 bandas y recorrido el país para ver sus ofertas en vivo, nos vemos en la lamentable situación de informar a la opinión pública que la edición número 26 del Festival tendrá que ser pospuesta.



Entre los componentes visibles de la crisis nos topamos con el impacto inflacionario donde los costos de producción de los espectáculos se han multiplicado, las marcas patrocinantes han desaparecido o limitado considerablemente los aportes al sector cultura, además de factores como la inseguridad que cambian horarios y usos de espacios. Producto de lo anterior la Fundación Nuevas bandas no logra llegar a la suma ideal de recursos para la realización del Festival en la fecha acostumbrada, finales del mes de julio.



En tal sentido nos vemos en la necesidad de posponer para fechas venideras el Festival Nuevas Bandas y cerrar algunos Circuitos NB que por los mismos factores mencionados resultaron afectados en su ejecución.



Conscientes estamos que los espacios culturales conquistados por los movimientos socioculturales no pueden ser abandonados a la barbarie, al sin sentido del populismo y a la manipulación ideológica, la Fundación Nuevas Bandas no paralizará sus programas, y aun sin los recursos necesarios y en las condiciones adversas que impone el régimen al libre ejercicio de la gestión cultural, planteamos para los próximos meses una serie de actividades que van de talleres y conversatorios sobre la movida musical de acá, la celebración de los 25 años de la emblemática banda Caramelos de Cianuro, nuevos proyectos, como por ejemplo, el Tour Chacao Rock, hasta alianzas con otras organización para reactivar la industria de la música.



En esos momentos se impone la Resistencia Cultural como forma democrática y libertaria de defender los derechos humanos que tanto esfuerzo y años de lucha le ha constado a nuestra gente.



Fuente: Nota de Prensa