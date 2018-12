Buzz News

Brad Wilk afirma que es posible una reunión de Audioslave

28 de Julio de 2016, 01:52 am

Brad Wilk tuvo esperanzadoras palabras para los fans de Audioslave.



El baterista, actualmente concentrado en Prophets of Rage -la banda que reúne miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill-, aseguró que una reunión del proyecto formado con Chris Cornell no sería descabellado de pensar. "La posibilidad de hacer música juntos con Chris siempre está. No creo que nadie tenga mala onda con otro en esa banda", destacó, refiriéndose a él y el resto del grupo, completado por Tom Morello y Tim Commerford. Durante su existencia, Audioslave logró editar tres discos de gran éxito mediático. Meses atrás, el mismo cantante confesó que "sería grandioso" juntarse con sus ex compañeros.



Brad Wilk reconoció también que, durante el nacimiento de Prophets of Rage, la idea era incluir a Zack de la Rocha, "pero él estaba trabajando en su propio disco, haciendo sus propias cosas. La puerta siempre está abierta para tocar con él".