El Smirnoff Summer Tour hace vibrar una vez más a los venezolanos

13 de Septiembre de 2016, 12:28 pm

La marca Smirnoff vuelve a sorprender a sus consumidores con la buena vibra de esta temporada, combinando lo mejor de la música electrónica local, coctelería innovadora y experiencias digitales, para desarrollar eventos de clase mundial en los que hay espacio para aquellos jóvenes adultos que deseen vivir experiencias inolvidables, de manera responsable.



Todo está preparado para el gran evento del Smirnoff Summer Tour 2016 en Caracas que rendirá homenaje al último atardecer de nuestra temporada de verano, este 17 de septiembre en la terraza del CCCT. Se esperan 6.000 asistentes que disfrutarán de un nutrido line up compuesto por Djs jóvenes y otros de mayor trayectoria entre quienes destacan: César Arellano, Alberto Krestchmar, Ernesto Bianchi, Agniezka, Britsio y acompañados por la increíbles visuales de Vj Mute.



La Guaira y Valencia ya fueron parte de esta celebración en donde se dieron cita cerca de 4.000 personas y en septiembre el tour también estará tocando a la isla de Margarita para continuar disfrutando de una de las mejores épocas del año.



Para el evento de cierre la marca presenta una propuesta segura, en la que se incluyen actividades divertidas para mantener a la gente hidratada como el “Water Pong”, y la alianza con Easy Taxi para asegurar que los asistentes cuenten con un traslado seguro a casa, al tiempo que disfrutan de variados snacks como parte de la promoción del consumo responsable.



El Smirnoff Summer Tour no es solo una plataforma musical, es una forma de vivir el verano. Smirnoff es una marca inclusiva que busca reunir a las personas a través de un espacio común como lo es la celebración, independientemente de su raza, clase social, orientación sexual. Nuestro objetivo es que la mayor cantidad de personas disfrute de esta temporada de manera única e inolvidable de la mano de la marca.



Quienes deseen asistir al evento de cierre en Caracas, pueden adquirir sus entradas a través de www.tuticket.com a un precio de preventa de 3.200 bolívares. Síguenos en FB Smirnoff Venezuela IG @smirnoff_ve.



Acerca de DIAGEO



DIAGEO es una empresa dedicada a la comercialización y producción de bebidas espirituosas en Venezuela. Globalmente, participa en las categorías de licores, cervezas y vinos. Entre las marcas disponibles en el mercado local se encuentran los rones venezolanos CACIQUE® y PAMPERO®; los whiskys escoceses JOHNNIE WALKER®, BUCHANAN’S®, CHEQUERS®, HAIG SUPREME® y OLD PARR®; también está CIROC®, ZACAPA® y la crema de whisky BAILEYS®; los vodkas GORDONS®, producido localmente, las bebidas listas para tomar de fabricación nacional SMIRNOFF® ICE, SMIRNOFF® BLACK ICE SMIRNOFF® GUARANÁ, SMIRNOFF® GREEN APPLE BITE y CACIQUE® MOJITO.



DIAGEO, como organización comprometida a largo plazo con el desarrollo de Venezuela, contempla un portafolio de inversión social que tiene tres focos fundamentales: la iniciativa de promoción de CONSUMO RESPONSABLE de alcohol bajo el mensaje "Cuando tomes, no manejes"; la plataforma educativa APRENDIENDO PARA LA VIDA, un espacio en las comunidades para la formación de jóvenes en oficios de emprendimiento, a través de los PROYECTOS VENDEDOR, BARTENDER y EMPRENDIMIENTO GASTRONÓMICO; y el programa GREENIQ, iniciativa global en materia de sostenibilidad ambiental. Venezuela es el país pionero a nivel global, con una escuela propia de Aprendiendo para la Vida ubicada en Catia, un centro de estudio destinado a capacitar al año unos 2.000 jóvenes mayores de edad de todo el país, en oficios y emprendimiento.



La empresa cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (DGE). Para más información acerca de DIAGEO, su gente, marcas y desempeño, visite www.diageo.com. Para el recurso global de DIAGEO que promueve el consumo responsable de alcohol a través de la difusión de herramientas, información e iniciativas de las mejores prácticas, visite: www.DRINKiQ.com.

Fuente: Nota de prensa.