Buzz News

Regresan los Premios Union Rock Show en su sexta edición

29 de Septiembre de 2016, 10:26 am

Durante 8 años consecutivos la Fundación Union Rock Show ha apostado por la unificación de las agrupaciones venezolanas, invitándolas a olvidar sus diferencias musicales, políticas, económicas, regionales e incluso religiosas en una sola tarima, fomentando el encuentro para la tolerancia y el respeto desde sus inicios. A pesar de la crisis económica que vive Venezuela y que generó la ausencia de patrocinantes, esta labor por apoyar la cultura musical venezolana continuará este 2016.



Los directores de la fundación, Mariliz Bettiol y Daniele Nocera, regresan más fuertes y decididos que nunca con la VI Edición de los Premios Union Rock Show, tratando de inspirar a aquellos emprendedores musicales, que a pesar de no ser tomados en cuenta siguen luchando por una Venezuela mejor.



Esta nueva edición de los Premios Union Rock se estará realizando los días sábado 5 y domingo 6 de noviembre a partir de las 12:00 pm en la Plaza Alfredo Sadel de Las Mercedes, Caracas. En total se estarán presentando 18 agrupaciones en vivo durante dos jornadas consecutivas, entregando 30 estatuillas correspondientes a las distintas categorías. La entrada es completamente libre y apta para todo público. El evento estará bajo la producción de Cíclope Productions C.A. con el valioso apoyo de la Alcaldía de Baruta.



“Este 2016, con todo y la falta de patrocinantes, quisimos hacer el festival para agradecer lo que nos ha dado el rock venezolano, con la participación del mejor talento nacional en todas las ediciones anteriores, al cual, ahora más que nunca, con todo y la crisis, queremos seguir ayudando. También estamos haciendo este gran esfuerzo para devolverle un poco al público lo que nos ha dado, apoyando al festival durante tantos años”, expresaron Bettiol y Nocera.



“También quisimos hacer el festival este año, con nuestros propios recursos, como una lección para las grandes empresas, que si tienen el dinero, pero no lo usan, no invierten en el talento nacional a menos que la ganancia vaya a ser muy grande. Nosotros hemos invertido en equipos y en recurso humano durante todos estos años y gracias a esa inversión es que ahora podemos seguir haciendo nuestros conciertos, hemos pensando a futuro. Ese es un problema, que muchas empresas y fundaciones cuando tuvieron ingresos gastaron mucho y no tuvieron la visión a largo plazo”, agregaron los organizadores.



Como siempre, el público formará parte importante del festival, ya que es el encargado de pre nominar a sus favoritos de los premios. Para votar es muy fácil, simplemente hay que ingresar a la página www.unionrockshow.com para completar una planilla virtual en donde cada quien deberán postular a sus artistas en las 30 categorías. Las pre-nominaciones se llevarán a cabo hasta el día jueves 9 de octubre y finalmente los nominados serán anunciados el día lunes 10 de octubre.



Una obra de arte



Como ya es tradición, el público decidirá cuáles serán los ganadores de las estatuillas en las 30 categorías abiertas. Los triunfadores recibirán un certificado y la estatuilla edición 2016, que para este año se realizará mediante una novedosa impresión 3D, utilizando el diseño original de Mariliz Bettiol, llevado al formato digital por Carlos Luis Flores y Andrés Galavis. Ensamblada por Daniele Nocera, las piezas serán elaboradas con una mezcla de filamento ABS, PLA, madera y metal. ¡Toda una obra de arte!



Un poco de historia



La historia comenzó en 2008 con los Ciclos de Conciertos Unión Rock Show. Luego, la receptividad del público fue tan positiva y la participación de bandas fue tan masiva que Mariliz Bettiol y Daniele Nocera decidieron en 2011, crear los Premios Union Rock Show. Hasta la fecha, en total se han presentado más de 77 conciertos y 400 artistas, funcionando a su vez como plataforma para lanzamiento de discos, EP´s, videos y mucho más.



Desde que fueron creados estos premios, agrupaciones provenientes de toda la nación y representantes de distintas tendencias y estilos del rock, han tenido la oportunidad de mostrar su talento ante una audiencia amante de la buena música. También, cabe reconocer que los Premios Union Rock Show son los únicos en su estilo que se realizan en Venezuela en una tarima al aire libre.



Las noticias y detalles sobre el montaje y las primeras presentaciones de los Premios Union Rock Show 2016 serán reveladas de forma exclusiva a través de la página web oficial: www.unionrockshow.com y a través del Hashtag #PremiosUnionRockShow2016 en las redes sociales: Twitter: @unionrockshow, Instagram: @unionrockshow y Facebook: www.facebook.com/unionrockshow



Fuente: Nota de Prensa