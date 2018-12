Buzz News

29 de Septiembre de 2016, 10:32 am

El músico colombo/venezolano REYES estrena el video para el tema "Sra. María Rosa", primer corte promocional de lo que será su nuevo EP titulado Tres Cañonazos (2016) que saldrá el próximo 25 de octubre. Este clip fue rodado en el Mercado de Paloquemao de la ciudad de Bogotá bajo la dirección del propio Carlos Eduardo Reyes junto con Derwin Colls.



Una pieza audiovisual colorida e introspectiva en la que REYES se pasea sobre el icónico Mercado Paloquemao, un lugar que gracias a su arraigo cultural, la calidez de su gente y el bagaje histórico que posee, sirvió como elección definitiva para recrear el sentimiento de este tema.



"Sra. María Rosa" es un homenaje a la música colombiana, el cantautor se tomó la licencia, por supuesto como una sentida reverencia, de reinterpretar este clásico, original de Efraín Orozco, también conocido como "El Gran Soledeño".



Tres Cañonazos rinde homenaje a la música colombiana y surge de la experiencia del artista venezolano quien se encuentra con sus raíces colombianas, explorando ritmos desde el bambuco hasta la música del pacífico. Estos temas re-versionados bajo la óptica y estética de la música de REYES.



"Sra. María Rosa" contiene arreglo de cuerdas del tema "Walk On By" de Isaac Hayes. Cuenta con la participación de Tomas Mena (Chucknorris, Famasloop) en la batería y los miembros de la Orquesta Experimental de Rock de Barquisimeto: Bairon Merchán (Violín), José Jiménez (Viola) y Jesús "Percucello" Vásquez (Cello). El propio REYES se encargó de grabar la guitarra, el bajo y los teclados.



Vale destacar la participación de la cantante colombiana Leonela Mosquera, miembro de la banda en vivo, quien acompaña a REYES en todo el EP y se ha convertido en una inspiración para su música en este último trabajo.



Javier Weyler, su ex compañero en Claroscuro fue el encargado de mezclar el track en Breaking Waves Studio de Londres, mientras que Dick Beetham (Stereophonics, Placebo) hizo el mastering en 360 de Londres. La producción estuvo a cargo de REYES y se realizó entre Bogotá, Londres, Caracas y Barquisimeto.



Carlos Eduardo Reyes, nominado a los Premios MTV y miembro votante para los Latin Grammys, cuenta con más de dos décadas de trayectoria en el rock latinoamericano y ha editado más de siete álbumes durante su carrera artística.



@creyesmusic

http://www.reyesmusic.net

http://www.facebook.com/creyesmusic



CRÉDITOS VIDEO SRA. MARíA ROSA



Video rodado en Bogotá en el Mercado de Paloquemao, julio de 2016.



Dirección: Carlos E. Reyes / Derwin Colls



Edición: Carlos E. Reyes / Derwin Colls



Dirección de fotografía: Derwin Colls



Vestuario y styling: Belisa Pulido.



Producción: Johann Boscán, Belisa Pulido, Juan Nicolás Guerrero.