Buzz News

Zombies NO presenta el incisivo videoclip de Biometría en la Granja

08 de Noviembre de 2016, 11:05 pm

Tras debutar el año pasado su primer LP, La Única Culpa Que Tengo, con el que recibieron muy buenas críticas de parte de medios especializados, Zombies NO presenta ahora el videoclip de Biometría en la Granja, uno de los tracks más incisivos que conforma dicha producción discográfica.



Su presentación en la sexta edición de los Premios Union Rock Show fue el momento elegido por Andrés Galavis (voz), Fulvio Guarino (Guitarra), Marie France Sabiani (Guitarra), Pedro La Cruz (Guitarra), Homero Núñez (Bajo) y Reinaldo Brando (Batería) para debutar este esfuerzo audiovisual donde una vez más se vuelven a evidenciar las intenciones sociales que tiene Zombies NO para con su música, presentando un tema contundente anudado a la difícil situación política, económica y social que atraviesa Venezuela en estos momentos.



Colas interminables para adquirir productos en supermercados vacíos, policías corruptos y oprimiendo injustamente a manifestantes, neveras solo con la conocida “Patria” y la usual inseguridad son solo algunos de los escenarios que recrea Zombies NO en esta pieza audiovisual que brinda aún más contundencia a su mensaje.



El videoclip fue dirigido y editado por Andrés Galavis, vocalista de la banda, que autogestionó la financiación del clip, con producción de equipo técnico de Gnosis Producciones.



Acá pueden disfrutar del video de Biometría en la Granja: https://youtu.be/Ot3BlJdBJwc



Zombies NO es una banda de Punk-Rock Melódico, influenciada netamente por grupos clave del género como Bad Religion, Strung Out o Lagwagon, entre otros. Sus letras se centran en el contenido social y buscan transmitir un mensaje contundente con las injusticias que a diario ocurren en el mundo.



Para más información, pueden seguir a Zombies NO en sus redes sociales:



Twitter: http://twitter.com/zombiesno

Facebook: http://www.facebook.com/zombiesno

Instagram: http://www.instagram.com/zombiesno

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCz-t56C671nLmt5qw8WcggA

Soundcloud: http://www.soundcloud.com/zombiesno1



Fuente: Nota de Prensa