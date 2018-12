Noticias

Escucha el EP de Gone Is Gone

10 de Julio de 2016, 02:55 pm

Ya se puede escuchar el primer EP de Gone Is Gone, la banda americana de rock formada en 2016 cuyos integrantes vienen de reconocidas agrupaciones como Mastodon, Queens of the Stones Age, At the Drive-In y Sencit Music.



Esta nueva producción cuenta con 8 temas y marca el inicio de esta agrupación que ya está trabajando en un álbum de estudio que se espera para finales de este año.



Gone Is Gone está compuesto por:



Troy Sanders (Mastodon, Killer Be Killed)

Troy Van Leeuwen (Queens of the Stone Age, A Perfect Circle)

Tony Hajjar (At the Drive-In, Sparta)

Mike Zarin (Sencit Music)



Aquí te dejamos el nuevo EP:

https://open.spotify.com/embed/album/666cAV5PwSSXBw3EoVEeb9