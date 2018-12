Noticias

The Offspring lanza nuevo tema que forma parte de Sharknado

29 de Julio de 2016, 02:01 am

El cuarteto estadounidense sorprendió a los fanáticos con un nuevo tema. Esta vez se trata de la canción “Sharknado”, que formará parte de la cuarta entrega del film con el mismo nombre, cuyo título será "Sharknado: The 4th Awakens".



La trama de esta nueva entrega gira en torno a la formación de un huracán que trae consigo tiburones asesinos por toda la ciudad.



Por su lado, The Offspring también se encuentra trabajando en una nueva producción discográfica, que sería su décimo álbum desde el debut de la banda con “The Offspring” (1989)



Desde hace 4 años, en 2012, la agrupación norteamericana no había presentado nuevos lanzamientos. Aquí te dejamos el nuevo single: