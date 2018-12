Noticias

Metallica estrena nueva tema y confirma álbum para noviembre

18 de Agosto de 2016, 09:29 pm

La famosa banda americana de heavy metal, Metallica, sorprendió a los fanáticos con un nuevo tema que a su vez hace oficial el lanzamiento de un nuevo álbum.



De acuerdo con la descripción en Youtube, Hardwired es el primer video del nuevo álbum que llevará por nombre "Hardwired...To Self-Destruct" y estará disponible a partir del próximo 18 de noviembre.



La nueva placa discográfica se distribuirá en 2 discos. Cada uno contendrá 6 temas y más de 80 minutos de música producidos por Greg Fidelman-Red Hot Chili Peppers, Slayer, Slipknot, System of a Down, Marilyn Manson.



Aquí dejamos el nuevo tema y tracklist:



Disco 1

01. Hardwired

02. Atlas, Rise!

03. Now That Were Dead

04. Moth into Flame

05. Am I Savage

06. Halo on Fire



Disco 2

01. Confusion

02. Dream No More

03. ManUNkind

04. Here Comes Revenge

05. Murder One

06. Spit Out the Bone