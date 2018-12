Noticias

Muere Guillermo Moreno, ex baterista de Candy66

10 de Septiembre de 2016, 10:47 pm

El exbaterista de la agrupación Candy66 murió esta madrugada a las 3:30 a.m., a causa de una deficiencia respiratoria aguda. Esta complicación se debió a un secuestro a mano armada del que fue víctima hace meses en la ciudad de Caracas, en el que recibió un impacto de bala en la cabeza, lo que le generó una infección en el sistema nervioso central con abscesos generales múltiples. Las secuelas y las complicaciones se le agravaron al no encontrar las medicinas necesarias para su tratamiento.



Guillermo Moreno formó parte de la banda Candy66 en dos oportunidades. Su debut en vivo con la banda fue en abril de 2004, en El Arroyito, después de haber ganado las audiciones que la agrupación anunció posterior al lanzamiento del álbum A+. Dos años después, Moreno regresó a la banda en el momento en que les tocó la apertura del concierto de Slipknot en el Poliedro de Caracas. Guillermo también participó en la grabación de las baterías en los discos de estudio Evolutio y Nueva Guerra. A su vez, Guillermo realizó varias giras con los 66 por todo el territorio venezolano, entre las que se destaca como invitado el Festival Nuevas Bandas 2006 compartiendo tarima con Pornomotora y Koyi K Utho, así como el Festival Nuevas Bandas 2009 junto a Tom Cary, Johnnie All-Stars, Skampida y Señor Loop, y en la celebración de los 20 años del Festival Nuevas Bandas; entre sus conciertos más memorables con Candy, también se destaca su presentación en el Aula Magna de la UCV en la celebración los Premios URBE 2006 compartiendo tarima con la banda canadiense Metric, y en el Solid Fest 2010 junto a la banda estadounidense KORN. A esto se le suma dos grandes presentaciones internacionales, como lo fue el Festival Rock al Parque 2009 en Bogotá y el Festival Altavoz 2010 en Medellín .



Después de su salida de Candy66 en el 2013, formó parte del colectivo The Mad Spoilers. Sus inicios musicales se dieron con bandas locales como O.D., Toxic Hoffman, y Pzoom con la que tocó en el Circuito Nuevas Bandas Caracas. En su otra faceta para la música en Venezuela, Guillermo Moreno trabajó para Sony Music, y formó parte del staff de producción de Rock en Ñ, programa de radio que se transmite por La Mega.



En estos duros momentos, su familia está recaudando fondos para los gastos funerarios. Para los que deseen colaborar, extendemos a continuación los datos de la cuenta en la que podrán transferir:



Banco Mercantil

Cuenta Corriente

01050093151093070196

María Bárbara Rincón Moreno

C.I.: 9.061.806

Barbara.ricon2012@hotmail.com



Fuente: Nota de Prensa