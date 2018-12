Noticias

Cliff Williams deja AC/DC pero ¿la banda continúa?

24 de Septiembre de 2016, 03:03 pm

El bajista de AC/DC, Cliff Williams, ha confirmado que se retira de la música después del último concierto de la actual gira del grupo, que se llevó a cabo el 20 de septiembre en Philadelphia (Estados Unidos).



La decisión se dio a conocer luego de las bajas forzosas por enfermedad del guitarrista fundador Malcolm Young (por demencia) y el vocalista Brian Johnson (por problemas auditivos), a las que se une la del batería Phil Rudd por problemas con la ley.



"Es momento para dejarlo, y eso es todo. No porque hayamos perdido a Malcolm, Phil o Brian. Quiero decir, todo cambia cuando pasa algo así. Cuando Bon Scott murió (en 1980) ya cambió. Es simplemente que estoy preparado para dejar la carretera y realmente lo hago", aseguró en un video compartido por AC/DC en sus redes sociales.



Y afirma que: "Entre giras nos tomamos unos cuantos años libres, así que sé cómo hacer esto, sé lo que voy a hacer. Estoy feliz, necesito tiempo con mi familia, simplemente relajarme y no hacer esto. No podría haber pedido nada más, estando con esta gente con la que he estado y en esta situación con esta banda, tocando esta música".



Cliff siente que a sus 66 años ya ha aguantado suficiente.

De acuerdo con Oxigeno, Jose Norberto Felsh, reportero que sigue la carrera de la banda, dice que AC/DC seguirá dando conciertos. Angus Young y Axl Rose serían los líderes del grupo. A ellos se unirían integrantes nuevos, ante la salida del bajista Ciff Williams.



Felsh aseguró que, “Angus Young no se retirará y continuará con la banda. Contratará nuevos músicos y Rose seguirá como vocalista. Axl y Angus podrían hasta preparar un nuevo disco de AC/DC después de que Rose termine su gira con Guns N’ Roses”, escribió el periodista. Esto ocurriría en 2017, al terminar el Tour "Not In This Lifetime".